Зеленський прилетів до Кривого Рогу новим рейсом: програма візиту

Президент прилетів у Дніпропетровську область рейсовим літаком, який відсьогодні буде літати з Києва до Кривого Рогу.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області з робочим візитом. Глава держави прилетів в регіон літаком авіакомпанії WindRose, яка відсьогодні регулярно буде літати маршрутом Київ — Кривий Ріг.

Також читайте Понад половина українців проти другого терміну президента Зеленського - КМІС

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", — зазначив Володимир Зеленський.



В Офісі президента також наголосили, що раніше регулярні авіарейси були відкриті в Чернівцях та Ужгороді. Це — частина розвитку внутрішнього авіасполучення.



"Це відбувається в рамках розвитку аеропортів і авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно добиратися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", — додав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.



Відзначимо, що в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області Володимир Зеленський відвідає будівництво інфраструктурних об'єктів, а також візьме участь в засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, яке відбудеться у Дніпрі.



Нагадаємо, що 7 червня під час телефонної розмови президента США і Володимира Зеленського стало відомо, що Джо Байден запросив президента України в Білий дім.

Новини України: Зеленська перевірила аеропорт "Бориспіль" на безбар'єрність інфраструктури

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання