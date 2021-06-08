Зеленський прилетів до Кривого Рогу новим рейсом: програма візиту

Президент прилетів у Дніпропетровську область рейсовим літаком, який відсьогодні буде літати з Києва до Кривого Рогу.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області з робочим візитом. Глава держави прилетів в регіон літаком авіакомпанії WindRose, яка відсьогодні регулярно буде літати маршрутом Київ — Кривий Ріг.
"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", — зазначив Володимир Зеленський.
В Офісі президента також наголосили, що раніше регулярні авіарейси були відкриті в Чернівцях та Ужгороді. Це — частина розвитку внутрішнього авіасполучення.
"Це відбувається в рамках розвитку аеропортів і авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно добиратися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", — додав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Відзначимо, що в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області Володимир Зеленський відвідає будівництво інфраструктурних об'єктів, а також візьме участь в засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, яке відбудеться у Дніпрі.
Нагадаємо, що 7 червня під час телефонної розмови президента США і Володимира Зеленського стало відомо, що Джо Байден запросив президента України в Білий дім.