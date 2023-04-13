19-летний украинский гимнаст завоевал медаль на чемпионате Европы-2023

Украинец Илья Ковтун завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецкой Анталье.

19-летний спортсмен из Черкасс занял третье место в личном многоборье.

По итогам соревнований Ковтун набрал 83,032 балла. Золотую медаль завоевал турок Адем Асил (84,965 балла), серебряным призером стал британец Джейк Джарман (83,463 балла).

Для Ковтуна этот подиум стал вторым на чемпионатах Европы в личном многоборье после третьего места два года назад.

Таким образом, он стал третьим украинским гимнастом в истории, после Олега Верняева и Игоря Коробчинского, у которого больше одной медали ЧЕ в личном многоборье.

Впереди у Ковтуна еще четыре финала на чемпионате Европы-2023. Украинский гимнаст выступит в вольных упражнениях, на коне, а также параллельных брусьях и перекладине.

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