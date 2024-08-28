Ассист Миколенко помог "Эвертону" одержать разгромную победу в матче Кубка английской лиги (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома разгромил " Донкастер" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов, а вот во втором тайме подопечные Шона Дайча трижды поразили ворота соперника, который выступает в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион чемпионата Англии – прим.).

На 53-й минуте счет в матче открыл Дуайт Макнил. На 74-й минуте преимущество "ирисок" укрепил Илиман Ндиае. Точку в поединке на 84-й минуте поставил Бету, воспользовавшись передачей Миколенко с левого края штрафной.

Отметим, что Миколенко провел на поле весь матч. Это его первое результативное действие в составе "Эвертона" в этом сезоне.

Обзор матча "Эвертон" – "Донкастер"

Таким образом, "Эвертон" вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги. Своего следующего соперника мерсисайдский клуб узнает позже.

Добавим, что в новом сезоне АПЛ команда Миколенко стартовала с двух разгромных поражений: от "Брайтона" (0:3) и "Тоттенхэма" (0:4). В третьем туре "Эвертон" 31 августа примет "Борнмут" другого защитника сборной Украины Ильи Забарного.

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