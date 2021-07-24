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Беринчик - Лобов: где смотреть и ставки букмекеров на бой

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Беринчик - Лобов: где смотреть и ставки букмекеров на бой

instagram.com/rushammer

Наш соотечественник проведет дебютный поединок в новом виде единоборств.

В субботу вечером, 24 июля, украинский боксер Денис Беринчик и ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов по прозвищу "Русский молот" проведут бой на голых кулаках.

Поединок станет главным во время шоу, которое будет проходить во Дворце спорта в Киеве. Начало мероприятия - в 20:00.

Где смотреть бой Беринчик - Лобов

В Украине поединок в прямом эфире эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Лобов

В предстоящем поединке букмекеры больше верят в успех украинца. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на триумф Лобова - 2.25.

  • Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
  • Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
  • После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
  • Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках и давал ему вдвое больше денег. 