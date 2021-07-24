Беринчик - Лобов: где смотреть и ставки букмекеров на бой

Беринчик - Лобов: где смотреть и ставки букмекеров на бой

Наш соотечественник проведет дебютный поединок в новом виде единоборств.

В субботу вечером, 24 июля, украинский боксер Денис Беринчик и ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов по прозвищу "Русский молот" проведут бой на голых кулаках.

Поединок станет главным во время шоу, которое будет проходить во Дворце спорта в Киеве. Начало мероприятия - в 20:00.

Где смотреть бой Беринчик - Лобов

В Украине поединок в прямом эфире эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Лобов

В предстоящем поединке букмекеры больше верят в успех украинца. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на триумф Лобова - 2.25.

Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.

Лобову после над чилийцем Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.

на возможный поединок по правилам кулачных боев. После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.

Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках и давал ему вдвое больше денег.

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