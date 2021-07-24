Беринчик - Лобов: где смотреть и ставки букмекеров на бой

Наш соотечественник проведет дебютный поединок в новом виде единоборств.
В субботу вечером, 24 июля, украинский боксер Денис Беринчик и ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов по прозвищу "Русский молот" проведут бой на голых кулаках.
Поединок станет главным во время шоу, которое будет проходить во Дворце спорта в Киеве. Начало мероприятия - в 20:00.
Где смотреть бой Беринчик - Лобов
В Украине поединок в прямом эфире эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Лобов
В предстоящем поединке букмекеры больше верят в успех украинца. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на триумф Лобова - 2.25.
- Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
- Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
- После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
- Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.
Как писал ТСН Проспорт, ранее Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках и давал ему вдвое больше денег.