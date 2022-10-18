Билеты на матч "Динамо" — "Фенербахче" в продаже

Стартовала продажа билетов на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче".

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Поединок состоится в четверг, 3 ноября, на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 21:00 по местному времени.

Купить билеты на матч можно по ссылке после регистрации на билетном портале.

Кроме покупки билетов на польском билетном портале для болельщиков нашей команды появилась дополнительная опция с помощью украинского билетного оператора.

Стоимость билетов от 50 до 190 польских злотых в зависимости от выбранного сектора (кроме VIP GOLD и VIP SILVER).

Поддержите "Динамо" в Кракове! Итого к победе!