Квитки на матч "Динамо" - "Фенербахче" у продажу

Стартував продаж квитків на матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА між київським "Динамо" та стамбульським "Фенербахче".

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні "Краковії" імені Юзефа Пілсудського в Кракові і почнеться о 21:00 за місцевим часом.

Купити квитки на матч можна за посиланням після реєстрації на квитковому порталі.

Крім покупки квитків на польському квитковому порталі, для вболівальників нашої команди з’явилася додаткова опція з допомогою українського квиткового оператора.

Вартість квитків від 50 до 190 польських злотих в залежності від обраного сектора (крім VIP GOLD і VIP SILVER).

Підтримайте "Динамо" у Кракові! Разом до перемоги!