Будет битва за "бронзу": украинский борец не сумел выйти в финал Олимпиады-2020

Будет битва за "бронзу": украинский борец не сумел выйти в финал Олимпиады-2020

Ленур Темиров в полуфинале уступил японцу Кенитиро Фумите.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не смог пробиться в финал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Наш спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл в полуфинале японцу Кенитиро Фумите (1:5) и теперь поборется в схватке за "бронзу".

Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы

На пути в полуфинал украинец победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликяна из Армении (8:4).

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Пловец Романчук принес Украине первое "серебро" на Олимпиаде-2020

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку