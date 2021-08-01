Будет битва за "бронзу": украинский борец не сумел выйти в финал Олимпиады-2020

Ленур Темиров в полуфинале уступил японцу Кенитиро Фумите.
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не смог пробиться в финал на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Наш спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл в полуфинале японцу Кенитиро Фумите (1:5) и теперь поборется в схватке за "бронзу".
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На пути в полуфинал украинец победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликяна из Армении (8:4).
Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.
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