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Динамо - Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Динамо - Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Динамо Киев

Смотрите центральный поединок 5-го тура Чемпионата Украины.

В воскресенье, 22 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и черниговской "Десной".

Команды встретятся на стадионе имени Лобановского в Киеве. Начало поединка - в 21:30.

Матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Также игру можно смотреть онлайн на нашем сайте.

  • "Динамо" за четыре тура набрало 10 очков и сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
  • "Десна" прошла четыре тура без потерь очков и перед игрой с киевлянами расположилась на 2-м месте.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
5 тур
Динамо Киев

Воскресенье, 22 августа / 21:30
Киев. "Динамо" имени Лобановского
ТВ-трансляция - 2+2

 Эмблема ФК «Десна Чернигов»
  СТАТИСТИКА МАТЧА  
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