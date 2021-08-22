Динамо - Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите центральный поединок 5-го тура Чемпионата Украины.

В воскресенье, 22 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и черниговской "Десной".

Команды встретятся на стадионе имени Лобановского в Киеве. Начало поединка - в 21:30.

Матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Также игру можно смотреть онлайн на нашем сайте.

"Динамо" за четыре тура набрало 10 очков и сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

"Десна" прошла четыре тура без потерь очков и перед игрой с киевлянами расположилась на 2-м месте.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

5 тур Воскресенье, 22 августа / 21:30

Киев. "Динамо" имени Лобановского

ТВ-трансляция - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧА

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