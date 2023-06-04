"Динамо" официально простилось со своим голкипером-ветераном

Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с голкипером Денисом Бойко.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

У 35-летнего украинского вратаря этим летом истекает контракт с киевлянами. Он покидает клуб в статусе свободного агента.

Сегодня Бойко сыграл последний матч за "Динамо", выйдя на замену на 88-й минуте против "Металлиста 1925" в заключительном, 30-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ).

После финального свистка Денис публично поблагодарил партнеров и всех причастных за годы выступлений в составе "бело-синих".

В составе киевского клуба Бойко сыграл 108 матчей во всех турнирах в период 2005-2014 годов и с 2018 года. Вместе с "Динамо" голкипер однажды стал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и трижды – Суперкубка страны.

Напомним, сезон УПЛ-2022/23 киевляне завершили на четвертом месте, которое позволяет сыграть в квалификации следующего розыгрыша Лиги конференций. "Динамо" лишь во второй раз в своей истории осталось без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин.

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