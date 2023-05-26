Через 111 лет: среди обломков "Титаника" нашли утраченное ожерелье — видео

Среди обломков затонувшего "Титаника", полноразмерную 3D-реконструкцию которого сделали впервые, нашли утраченное ожерелье.

Об этом сообщает itv.com.

Украшение, изготовленное из зуба мегалодона, было найдено после того, как компания Magellan из Гернси использовала несколько подлодок для первого полноразмерного цифрового сканирования обреченного роскошного пассажирского корабля.

На изображениях видна небольшая деталь среди обломков - бирюзовое и золотое ожерелье с зубом мегалодона, доисторической массивной акулы, жившей примерно 20 миллионов лет назад.

Несмотря на открытие, команда не смогла восстановить ожерелье, поскольку соглашение между Великобританией и США запрещает представителям общественности выносить артефакты с краха.

Теперь компания надеется, что технология, управляемая искусственным интеллектом, поможет идентифицировать его владельца. К слову, на корабле было 2200 пассажиров, когда он столкнулся с айсбергом и затонул.

Технология будет анализировать кадры посадки пассажиров на корабль, сканировать их и обрабатывать с помощью технологии распознавания лиц, чтобы каталогизировать одежду, которую они носили в день, когда они отправились в обреченное путешествие.

Если аналитики смогут определить, кто из пассажиров носил ожерелье, они смогут приступить к поиску живых родственников его владельца.

Генеральный директор компании Ричард Паркинсон назвал открытие "удивительным, красивым и захватывающим дух". Он сказал, что находка была невероятной, учитывая размер места краха.

3D-реконструкция затонувшего "Титаника"/Фото: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN.

"Что не совсем понятно, так это то, что "Титаник" состоит из двух частей, и между носом и кормой есть поле обломков площадью три квадратных мили", — сказал он. "Команда нанесла на карту поле так подробно, что мы могли выделить эти детали".

Напомним, новые 3D-изображения показали пару обуви и закупоренные бутылки шампанского, лежащие на обломках "Титаника". Эти снимки могут показать, что произошло в ночь кораблекрушения.

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