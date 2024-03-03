"Интер" Майами с дублями Месси и Суареса уничтожил соперника в матче МЛС (видео)

Украинский защитник майамцев Сергей Кривцов вышел на поле во втором тайме.

"Интер" Майами одержал разгромную победу над "Орландо Сити " в третьем туре регулярного чемпионата МЛС. Игра завершилась со счетом 5:0 .

Хозяева поля сняли вопрос о победителе встречи еще в первом тайме. Дубль оформил Луис Суарес, отличившись на 4-й и 11-й минутах.

Также уругвайский форвард сделал голевой ассист на 29-й минуте на Роберта Тейлора. Перед перерывом 37-летний Суарес мог оформить хет-трик, но этот гол был отменен из-за офсайда.

После перерыва настал черед Лионеля Месси поражать ворота соперника. 36-летний аргентинец также сделал дубль, забив на 57-й и 62-й минутах. В одном из голов в роли ассистента выступил Суарес.

Украинский защитник майамцев Сергей Кривцов начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле во втором тайме, на 78-й минуте. Отметим, что в двух предыдущих турах МЛС наш соотечественник отыграл полные поединки.

Обзор матча "Интер" Майами – "Орландо Сити"

После этой победы "Интер" Майами (7 очков) вышел на первое место в Восточной конференции.

В следующем матче клуб, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, 8 марта встретится с "Нэшвиллом" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

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