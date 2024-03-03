"Интер" Майами с дублями Месси и Суареса уничтожил соперника в матче МЛС (видео)

Украинский защитник майамцев Сергей Кривцов вышел на поле во втором тайме.
"Интер" Майами одержал разгромную победу над "Орландо Сити " в третьем туре регулярного чемпионата МЛС. Игра завершилась со счетом 5:0.
Хозяева поля сняли вопрос о победителе встречи еще в первом тайме. Дубль оформил Луис Суарес, отличившись на 4-й и 11-й минутах.
Также уругвайский форвард сделал голевой ассист на 29-й минуте на Роберта Тейлора. Перед перерывом 37-летний Суарес мог оформить хет-трик, но этот гол был отменен из-за офсайда.
После перерыва настал черед Лионеля Месси поражать ворота соперника. 36-летний аргентинец также сделал дубль, забив на 57-й и 62-й минутах. В одном из голов в роли ассистента выступил Суарес.
Украинский защитник майамцев Сергей Кривцов начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле во втором тайме, на 78-й минуте. Отметим, что в двух предыдущих турах МЛС наш соотечественник отыграл полные поединки.
Обзор матча "Интер" Майами – "Орландо Сити"
После этой победы "Интер" Майами (7 очков) вышел на первое место в Восточной конференции.
В следующем матче клуб, владельцем которого является знаменитый экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, 8 марта встретится с "Нэшвиллом" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Читайте также:
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на топ-матч АПЛ
Матч Ла Лиги "Валенсия" – "Реал" закончился громким скандалом из-за незасчитанного гола (видео)
УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица