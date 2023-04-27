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"Интер" одолел "Ювентус" и стал первым финалистом Кубка Италии (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Интер" одолел "Ювентус" и стал первым финалистом Кубка Италии (видео)

"Интер" выбил "Ювентус" на пути в финал Кубка Италии

"Нерадзурри" благодаря единственному голу завоевали путевку в решающий матч турнира.

"Интер" на собственном стадионе обыграл "Ювентус" в ответном матче полуфинала Кубка Италии – 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на старте первого тайма. На 15-й минуте Федерико Димарко отличился после передачи Николо Барреллы.

До конца поединка "бьянконери" отыграться так и не сумели.

Обзор матча

Поскольку в первом матче 1/2 финала "Интер" на последних секундах избежал поражения от "Ювентуса" (1:1), то по сумме двух встреч команда Симоне Индзаги пробилась в финал.

В решающей битве за трофей миланский клуб сразится с победителем другого полуфинала между "Фиорентиной" и "Кремонезе". В первой игре "фиалки" на выезде выиграли со счетом 0:2. Ответный поединок состоится 27 апреля.

Финал Кубка Италии намечен на 24 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

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Дата публикации
Просмотры
137
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