"Интер" одолел "Ювентус" и стал первым финалистом Кубка Италии (видео)

"Интер" на собственном стадионе обыграл "Ювентус" в ответном матче полуфинала Кубка Италии – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит на старте первого тайма. На 15-й минуте Федерико Димарко отличился после передачи Николо Барреллы.

До конца поединка "бьянконери" отыграться так и не сумели.

Обзор матча

Поскольку в первом матче 1/2 финала "Интер" на последних секундах избежал поражения от "Ювентуса" (1:1), то по сумме двух встреч команда Симоне Индзаги пробилась в финал.

В решающей битве за трофей миланский клуб сразится с победителем другого полуфинала между "Фиорентиной" и "Кремонезе". В первой игре "фиалки" на выезде выиграли со счетом 0:2. Ответный поединок состоится 27 апреля.

Финал Кубка Италии намечен на 24 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

Читайте также:

Катастрофа Лэмпарда продолжается: "Челси" с Мудриком проиграл пятый матч подряд во всех турнирах (видео)

"Арсенал" с Зинченко разгромно проиграл "Манчестер Сити" и отдалился от чемпионского титула АПЛ

Фиаско Лунина и Ко: "Жирона" с Цыганковым уничтожила "Реал" в зрелищном матче Примеры (видео)