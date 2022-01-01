"Колос" во второй раз объявил о подписании бывшего лидера "Десны"

"Колос" во второй раз объявил о подписании бывшего лидера "Десны"

Клуб из Ковалевки порадовал фанатов мощным усилением.

Ковалевский "Колос" завершил переход экс-полузащитника черниговской "Десны" Андрея Тотовицкого.

О подписании контракта с 28-летним футболистом представитель УПЛ сообщил на своем официальном сайте. Термин сделки не разглашается.

Отметим, что "Колос" уже во второй раз объявил о трансфере Тотовицкого. Несколько дней назад ковалевский клуб уже сообщал о подписании контракта с Тотовицким, однако позже удалил все публикации на своих официальных источниках. Вероятно, на тот момент у сторон возникли разногласия по поводу условий сотрудничества.

Тотовицкий - второй трансфер "Колоса" в зимнее межсезонье. Ранее клуб из Ковалевки объявил о возвращении Павла Ориховского.

В нынешнем сезоне Тотовицкий провел 13 матчей за "Десну" в УПЛ, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

До перехода в чепниговскую команду Андрей выступал за "Шахтер", "Зарю", "Мариуполь" и бельгийский "Кортрейк".

"Колос" (24 очка) ушел на зимний перерыв на восьмом месте в Чемпионате Украины. "Десна" - седьмая с 25 баллами в своем активе.

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