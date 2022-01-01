"Колос" вдруге оголосив про підписання колишнього лідера "Десни"

Клуб із Ковалівки потішив фанатів потужним підсиленням.

Ковалівський "Колос" завершив перехід експівзахисника чернігівської "Десни" Андрія Тотовицького.

Про підписання контракту із 28-річний футболістом представник УПЛ повідомив на своєму офіційному сайті. Терміг угоди не розголошується.

Зазначимо, що "Колос" уже вдруге оголосив про трансфер Тотовицького. Декілька днів тому ковалівський клуб вже повідомляв про підписання контракту з Тотовицьким, проте пізніше видалив усі публікації на своїх офіційних джерелах. Ймовірно, на той момент у сторін виникли розбіжності щодо умов співпраці.

Тотовицький - другий трансфер "Колоса" в зимове міжсезоння. Раніше клуб із Ковалівки оголосив про повернення Павла Оріховського.

У нинішньому сезоні Тотовицький провів 13 матчів за "Десну" в УПЛ, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

До переходу в чепнігівську команду Андрій виступав за "Шахтар", "Зорю", "Маріуполь" та бельгійський "Кортрейк".

"Колос" (24 очки) пішов на зимову перерву на восьмому місці в Чемпіонаті України. "Десна" - сьома із 25 балами у своєму активі.

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