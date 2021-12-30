Справятся без Луческу: "Динамо" Бухарест отказалось от игроков чемпиона Украины

Бухарестская команда будет укомплектована только легионерами с паспортами ЕС.

Бухарестское "Динамо" решило отказаться от аренды футболистов киевского "Динамо", услуги которых предложил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

Администратор клуба Юлиу Муреган сообщил, что бухарестская команда будет укомплектована только румынскими футболистами и игроками с паспортами ЕС.

"Мы по ряду причин не можем брать игроков из тех стран, которые не входят в ЕС. Они намного дороже и процедура намного сложнее. Динамо нуждается в готовых футболистах. Мы будем брать игроков из Румынии и тех, кто имеет паспорт гражданина ЕС", — цитирует Мурегана. GSP.ro.

Бухарестское "Динамо" занимает 15 место в чемпионате Румынии.

"Динамо" Киев отправилось на зимнюю паузу на втором месте турнирной таблицы УПЛ.

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