Санкции против контрабандистов: Данилов рассказал, сколько денег поступило в бюджет

Санкции против контрабандистов: Данилов рассказал, сколько денег поступило в бюджет

Данилов заверил, что поступления в бюджет будут продолжаться и дальше.

После введения санкций СНБО против контрабандистов в государственный бюджет дополнительно поступило 71 млрд грн.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Он заверил, что санкции против контрабандистов действуют.

"Шел речь (на заседании СНБО — Ред.) о наших контрабандистах. На сегодняшний день мы уже с уверенностью можем сказать, что количество денег, поступивших в бюджет после введения санкций — 71 млрд грн. Мы, конечно, хотели, чтобы было больше. Но это только начало, и останавливаться мы не собираемся", — сказал Данилов.

Напомним, что в начале апреля Владимир Зеленский впервые утвердил санкции против топ-10 контрабандистов и российских компаний. Затем СНБО принял второй пакет санкций против 12 контрабандистов.

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