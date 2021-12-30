В лесу в США нашли останки пропавшего в 2020 году бойца MMA

В лесу в США нашли останки пропавшего в 2020 году бойца MMA

Смерть Кенинга не была насильственной.

В американском городе Брэнсон, штат Миссури, обнаружены останки бойца-любителя ММА Дэвида Кенига.

Об этом сообщает MMA Junkie.

По данным полицейского управления Брэнсона, человеческие останки обнаружили в лесной зоне. Их заметил мужчина, искал оленьи рога. Это произошло 22 декабря, однако об этом стало известно только 29 декабря. В полиции подтвердили, что останки принадлежат спортсмену, во время обыска на местности были обнаружены его личные вещи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не была насильственной.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Дэвиду Кеннигу. В ходе обыска были также обнаружены личные вещи спортсмена-любителя.

По данным судмедэксперта, смерть бойца не была насильственной. В последний раз Кениг видели живым 8 февраля 2020 года. В марте 2020-го спортсмен был объявлен пропавшим без вести.

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