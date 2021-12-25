Бойца MMA убило взрывом на основной работе: детали трагедии

Генри погиб в результате взрыва шины пожарной машины.
Американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Генри погиб в результате взрыва шины пожарной машины.
Об этом сообщает MMA Junkie.
Хенри работал в пожарной части, шина взорвалась, когда он менял колесо. Бойца доставили в больницу, где он скончался от сильного повреждения головы.
Как утверждают родственники бойца, боец погиб из-за того, что при взрыве о его голове ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.
- Генри – бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA он служил в пожарном отделении.
- В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском продвижении American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы за два поражения в профессионалах.
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