Бойца MMA убило взрывом на основной работе: детали трагедии

Генри погиб в результате взрыва шины пожарной машины.

Американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Генри погиб в результате взрыва шины пожарной машины.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Хенри работал в пожарной части, шина взорвалась, когда он менял колесо. Бойца доставили в больницу, где он скончался от сильного повреждения головы.

Как утверждают родственники бойца, боец погиб из-за того, что при взрыве о его голове ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Генри – бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA он служил в пожарном отделении.

В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском продвижении American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы за два поражения в профессионалах.

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