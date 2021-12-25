Бійця MMA вбило вибухом на основній роботі: деталі трагедії

Хенрі загинув від вибуху шини пожежної машини.

Американський професійний боєць змішаного стилю (MMA) Джессі Хенрі загинув унаслідок вибуху шини пожежної машини.

Про це повідомляє MMA Junkie.

Хенрі працював у пожежній частині, шина вибухнула, коли він міняв колесо. Бійця доправили до лікарні, де він помер від сильного ушкодження голови.

Як стверджують родичі бійця, боєць загинув через те, що під час вибуху про його голову вдарився датчик тиску в шині. У спортсмена залишилася дев'ятирічна донька.

Хенрі - колишній військовий. Крім участі у поєдинках за правилами MMA, він служив у пожежному відділенні.

У листопаді він дебютував у професійних MMA, провівши бій у луїзіанському промоції American Kombat Alliance (AKA). На його рахунку дві перемоги за двох поразок у професіоналах.

Читайте також:

Знепритомнів на тренуванні: юний хорватський футболіст помер після серцевого нападу

В Індонезії юний воротар помер після зіткнення з суперником (відео)

Згадав минуле: колишній боєць UFC побив п'ятьох людей у готелі Лас-Вегаса