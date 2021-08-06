Кубок Украины-2021/22: результаты жеребьевки второго раунда

Поединки состоятся 18 августа (базовая дата).

6 августа в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/22.

Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали клубы Первой и Второй лиги, а также два любительские коллективы.

Во время жеребьевки команды были поделены на условные четыре группы по географическому принципу.

Базовый день проведения матчей - 18 августа.

Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины-2021/22

Группа А

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Подолье" (Хмельницкий)

"Буковина" (Черновцы) - "Агробизнес" (Волочиск)

ФК "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Ужгород" (Ужгород) - "Нива" (Тернополь)

"Карпаты" (Львов) - "Карпаты" (Галич)

Группа В

"Чайка" (П. Борщаговка) - "Чернигов" (Чернигов)

"Рубикон" (Киев) - "Полесье" (Житомир)

"Диназ" (Вышгород) - "Оболонь" (Киев)

"Нива" (Винница) - "Волынь" (Луцк)

"Левый берег" (Киев) - "Олимпик" (Донецк)

Группа С

"Сумы" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье)

"Скорук" (Никопольский р-н) - "Виктория" (Николаевка)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Краматорск" (Краматорск)

"Яруд" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков)

ФК "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Волчанск" (Покотиловка)

"Перемога" (Днепр) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)

Группа D

"Реал Фарма" (Одесса) - "ВПК-Агро" (Вишневое)

"Балканы" (Заря) - "Энергия" (Новая Каховка)

"Николаев" (Николаев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

ЛНЗ (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)

"Таврия" (Марьяновка) - "Днепр" (Черкассы)

"Никополь" (Никополь) - "Кристалл" (Херсон)

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