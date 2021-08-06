Кубок Украины-2021/22: результаты жеребьевки второго раунда

Поединки состоятся 18 августа (базовая дата).
6 августа в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/22.
Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали клубы Первой и Второй лиги, а также два любительские коллективы.
Во время жеребьевки команды были поделены на условные четыре группы по географическому принципу.
- Базовый день проведения матчей - 18 августа.
Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины-2021/22
Группа А
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Подолье" (Хмельницкий)
"Буковина" (Черновцы) - "Агробизнес" (Волочиск)
ФК "Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Ужгород" (Ужгород) - "Нива" (Тернополь)
"Карпаты" (Львов) - "Карпаты" (Галич)
Группа В
"Чайка" (П. Борщаговка) - "Чернигов" (Чернигов)
"Рубикон" (Киев) - "Полесье" (Житомир)
"Диназ" (Вышгород) - "Оболонь" (Киев)
"Нива" (Винница) - "Волынь" (Луцк)
"Левый берег" (Киев) - "Олимпик" (Донецк)
Группа С
"Сумы" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье)
"Скорук" (Никопольский р-н) - "Виктория" (Николаевка)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Краматорск" (Краматорск)
"Яруд" (Мариуполь) - "Металлист" (Харьков)
ФК "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Волчанск" (Покотиловка)
"Перемога" (Днепр) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)
Группа D
"Реал Фарма" (Одесса) - "ВПК-Агро" (Вишневое)
"Балканы" (Заря) - "Энергия" (Новая Каховка)
"Николаев" (Николаев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
ЛНЗ (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)
"Таврия" (Марьяновка) - "Днепр" (Черкассы)
"Никополь" (Никополь) - "Кристалл" (Херсон)