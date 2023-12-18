Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные поединки – 22 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка раунда стыковых матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

Участие в ней приняли 16 команд. Восемь клубов, занявших вторые места на групповом этапе Лиги конференций, получили статус сеяных и сразятся против восьми несеянных – обладателей третьих мест в квартетах Лиги Европы.

На этой стадии турнира между собой не могли встретиться команды из одной страны. Сеяные команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок – на своем поле.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

"Штурм" (Австрия) – "Слован" Братислава (Словакия)

"Серветт" (Швейцария) – "Лудогорец" (Болгария)

"Юнион" (Бельгия) – "Айнтрахт" (Германия)

"Бетис" (Испания) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Аякс" (Нидерланды) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Мольде" (Норвегия) – "Легия" (Польша)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Гент" (Бельгия)

Первые стыковые матчи Лиги конференций состоятся 15 февраля, а ответные поединки – 22 февраля 2024 года.

Победители пар выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций.

Путевки в 1/8 финала Лиги конференций уже забронировали себе "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция) и "Фенербахче" (Турция).

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

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