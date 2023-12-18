Лига Европы: результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф

Поединки состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка раунда стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

В ней приняли участие 16 клубов: восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы, сыграют против восьми обладателей третьих позиций в квартетах Лиги чемпионов. На этой стадии не могут встретиться представители одной футбольной ассоциации.

Среди других первого соперника в плей-офф Лиги Европы узнал единственный представитель Украины в весенней части еврокубков – донецкий "Шахтер".

Победители пар выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия)

"Милан" (Италия) – "Ренн" (Франция)

"Ланс" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Спортинг" (Португалия)

"Бенфика" (Португалия) – "Тулуза" (Франция)

"Брага" (Португалия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Галатасарай" (Турция) – "Спарта" Прага (Чехия)

"Шахтер" (Украина) – "Марсель" (Франция)

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

В 1/8 финала Лиги Европы уже вышли: "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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