"Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

Донецкий "Шахтер" получил своего соперника в 1/6 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

Во время жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги Европы "горнякам" выпал в оппоненты "Марсель" (Франция).

Всего за путевки в 1/8 финала Лиги Европы сразятся 16 клубов. Восемь сеяных, которые финишировали вторыми на групповом этапе Лиги Европы, сыграют против восьми несеяных – обладателей третьих мест в квартетах Лиги чемпионов.

На этой стадии турнира не могут встретиться представители одной футбольной ассоциации. Также известно, что сеянные команды проведут ответные матчи дома. Для "Шахтера" первый поединок будет номинально домашним, а второй – выездным.

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2024 года. Вашему вниманию полные результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги Европы.

Победители пар выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги Европы уже вышли: "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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