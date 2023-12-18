"Шахтар" дізнався суперника у плейоф Ліги Європи

Стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.

Донецький "Шахтар" отримав свого суперника в 1/6 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Під час жеребкування стикових матчів плейоф Ліги Європи "гірникам" випав у опоненти "Марсель" (Франція).

Всього за путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи позмагаються 16 клубів. Вісім сіяних, які фінішували другими на груповому етапі Ліги Європи, зіграють проти восьми несіяних – володарів третіх місць у квартетах Ліги чемпіонів.

На цій стадії турніру не можуть зустрітися між собою представники однієї футбольної асоціації. Також відомо, що сіяні команди проведуть матчі-відповіді вдома. Тож для "Шахтаря" перший поєдинок буде номінально домашнім, а другий – виїзним.

Стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року. До вашої уваги повні результати жеребкування стикових матчів плейоф Ліги Європи.

Переможці пар вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи.

До 1/8 фіналу Ліги Європи вже вийшли: "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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