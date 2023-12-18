В Украине идет потепление: прогноз погоды на 19 декабря

В некоторых областях на дорогах прогнозируют гололедицу.

Во вторник, 19 декабря, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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По данным Укргидрометцентра, в северной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в восточных и Сумской областях в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 19 декабря ожидается теплая погода с температурой воздуха +2+8 градусов, прохладнее будет на востоке и Закарпатье, где-то в пределах от 1 мороза до 3 градусов тепла.

"Ветер будет западного, юго-западного направления, веселый, порывистый, на западе и севере возможны более сильные порывы до 15-18 метров в секунду", — написала она.

В Киеве 19 декабря местами — небольшие осадки, порывистый юго-западный ветер. В течение дня будет тепло, до +4+6 градусов.

Прогноз погоды на 19 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

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