До України йде потепління: прогноз погоди на 19 грудня

У деяких областях на дорогах прогнозують ожеледицю.
У вівторок, 19 грудня, в Україні очікується хмарна із проясненнями погода.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За даними Укргідрометцентру, у північній частині передбачається невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.
За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, 19 грудня очікується тепла погода з температурою повітря +2+8 градусів, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті, десь в межах від 1 морозу до 3 градусів тепла.
"Вітер буде західного, південно-західного напрямку, веселий, рвучкий, на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду", - написала вона.
У Києві 19-го грудня місцями - невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло, до +4+6 градусів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли прогноз погоди на Різдво та Новий рік.
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