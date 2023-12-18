До України йде потепління: прогноз погоди на 19 грудня

У деяких областях на дорогах прогнозують ожеледицю.

У вівторок, 19 грудня, в Україні очікується хмарна із проясненнями погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За даними Укргідрометцентру, у північній частині передбачається невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, 19 грудня очікується тепла погода з температурою повітря +2+8 градусів, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті, десь в межах від 1 морозу до 3 градусів тепла.

"Вітер буде західного, південно-західного напрямку, веселий, рвучкий, на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду", - написала вона.

У Києві 19-го грудня місцями - невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло, до +4+6 градусів.

Прогноз погоди на 19 грудня / Фото: Укргідрометцентр

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