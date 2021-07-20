МОК изменил девиз Олимпийских игр, которому больше 126 лет

МОК изменил девиз Олимпийских игр, которому больше 126 лет

Исторический лозунг дополнили еще одним словом.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил изменение девиза Олимпийских игр.

Как сообщает Inside the Games, соответствующее решение было принято на заседании организации во вторник, 20 июля.

Неизменным девизом Олимпийских игр с 1894 были слова "Citius, Altius, Fortius" - "Быстрее, выше, сильнее". Теперь девиз будет звучать так: "Citius, Altius, Fortius, Communis" - "Быстрее, выше, сильнее, вместе".

"Это эпохальное событие", - прокомментировал смену девиза глава МОК Томас Бах. Отмечается, что решение было принято единогласно.

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский легкоатлет Игорь Главан пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга.

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