Молодежная сборная Украины одержала вторую подряд победу на старте квалификации Евро-2023

Команда Руслана Ротаня на своем поле осилила Армению и возглавила группу H.

Молодежная сборная Украины (U-21) выиграла второй матч подряд в квалификации на Чемпионат Европы-2023. После победы в первом туре над Сербией "сине-желтые" в матче 2-го тура в Ковалевке одолели команду Армении со счетом 2:1.

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед на 20-й минуте. В воротах соперника расписался полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив, который забил единственный гол во встрече против сербов.

В компенсированное к первому тайму время Арсен Галстян помог гостям восстановить паритет. Однако на 62-й минуте Михаил Мудрик снова позволил Украине повести в счете. В итоге гол вингера "Шахтера" оказался решающим и принес нашей "молодежке" три очка.

Таким образом, Украина воспользовалась тем, что Франция сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1), и обошла "трехцветных" в турнирной таблице. Теперь команда Ротаня возглавляет группу H с 6 очками после двух поединков.

Турнирное положение в группе Н: Украина - 6 очков (2 матча), Франция - 4 (2), Фарерские острова - 4 (3), Армения - 3 (3), Сербия - 1 (2), Северная Македония - 1 (2 ).

В следующем поединке квалификации Евро-2023 украинцы 8 октября сыграют на выезде против Франции.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки как хозяева турнира.

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