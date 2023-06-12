На футбольном матче Германия – Украина ожидается аншлаг

На товарищеском футбольном матче между сборными Украины и Германии, который состоится в понедельник, 12 июня, ожидается аншлаг. Все 35 тысяч билетов на игру уже проданы.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Среди зрителей будет много украинцев, и сине-желтые цвета будут точно развеваться не в одном секторе", — говорится в сообщении.

Матч состоится в Бремене на стадионе "Везерштадион", домашней арене клуба "Вердер". Несмотря на неофициальный статус, для немцев этот поединок знаковый, он станет тысячным для бундестима. Пригласив именно на эту игру "сине-желтых", футбольная ассоциация Германии показала поддержку Украины в войне против РФ.

Напомним, украинские спортсмены получили историческое "серебро" на чемпионате мира по сокке — разновидности мини-футбола. Сборная в драматическом финале проиграла Казахстану после серии буллитов, но достигла исторического результата, ведь впервые играла на этой стадии.