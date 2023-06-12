Астрологический прогноз на 12 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время больших – прежде всего профессиональных – свершений, поэтому не стоит упускать время – необходимо действовать активно. Люди будут относиться друг к другу максимально доброжелательно – этим можно воспользоваться для налаживания отношений с теми, с кем разлучила ссора.

Символ дня: медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в эти дни, окажется непродолжительной и будет протекать в легкой форме, особенно если сразу же – после первых ее симптомов – обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от жидкой еды – например, первых блюд – и питья.

Стрижка дня: стрижка сегодня – категорическое табу.

Дачные работы дня: можно благоустраивать загородный участок и заниматься на нем строительством.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, призывающие на помощь языческих богов – прежде всего тех, которые "отвечают" за урожай и плодородие

Сны дня: сны нынешней ночи могут ответить на многие важные вопросы – как профессионального, так и личного характера – главное, утром не забыть их содержание.

Табу дня: дни неблагоприятны для поездок – как близких, так и дальних.

Цитата дня: "Разрушение и есть форма творения" (американский сценарист Ричард Келли).

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