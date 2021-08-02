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Олимпиада-2020: кто выиграл медали 2 августа

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Олимпиада-2020: кто выиграл медали 2 августа

Associated Press

Награды нашли своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

В понедельник, 2 августа, стали известны имена еще 22 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах были разыграны медали в десятый день Олимпийских игр-2020, и кто стал их обладателями.

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину.

  • 1. Милтиадис Тентоглу (Греция)
  • 2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) 
  • 3. Майкель Массо (Куба) 

Легкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами.

  • 1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) 
  • 2. Кендра Харрисон (США) 
  • 3. Меган Таппер (Ямайка) 

Бадминтон. Женщины. Парный разряд.

  • 1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)
  • 2. Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)
  • 3. Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м.

  • 1. Жан Кикампуа (Франция)
  • 2. Леурис Пупо (Куба)
  • 3. Ли Юэхун (Китай)

Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)

Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 87 кг.

  • 1. Ван Чжоуюй (Китай) 
  • 2. Тамара Салазар (Эквадор) 
  • 3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)

Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м.

  • 1. Чжан Чанхун (Китай)
  • 2. Сергей Каменский (ОКР)
  • 3. Миленко Себич (Сербия)

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур.

  • 1. Великобритания
  • 2. Австралия
  • 3. Франция

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца.

  • 1. Лю Ян (Китай)
  • 2. Ю Хао (Китай)
  • 3. Элефтериос Петруниас (Греция) 

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения.

  • 1. Джейд Кэри (США) 
  • 2. Ванесса Феррари (Италия) 
  • 3. Маи Мураками (Япония) 
  • 4. Ангелина Мельникова (ОКР) 

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт.

  • 1. Китай
  • 2. Германия
  • 3. ОКР

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок.

  • 1. Син Джи-хван (Корея)
  • 2. Денис Аблязин (ОКР) 
  • 3. Артур Давтян (Армения) 

Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 60 кг.

  • 1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
  • 2. Кэньитиро Фумита (Япония)
  • 3. Сергей Емелин (ОКР)
  • 3. Валихан Сайлик (Китай)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория свыше 87 кг.

  • 1. Ли Вэньвэнь (Китай) 
  • 2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) 
  • 3. Сара Роблес (США) 

Легкая атлетика. Женщины. Метание диска.

  • 1. Валери Оллман (США)
  • 2. Кристин Пуденц (Германия) 
  • 3. Яйме Перез (Куба)

Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 130 кг.

  • 1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
  • 2. Якоб Каджая (Грузия)
  • 3. Сергей Семенов (Россия)
  • 3. Рыза Каяалп (Турция)

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур.

  • 1. Юлия Краевски (Германия)
  • 2. Том Макьюэн (Великобритания)
  • 3. Эндрю Хой (Австралия)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд.

  • 1. Виктор Аксельсен (Дания)
  • 2. Чэнь Лун (Китай)
  • 3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез.

  • 1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) 
  • 2. Ламеха Гирма (Эфиопия) 
  • 3. Бенджамин Киген (Кения) 

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 76 кг.

  • 1. Алине Фоккен (Германия)
  • 2. Аделайн Грей (США)
  • 3. Ясемин Адар (Турция)
  • 3. Чжоу Цянь (Китай)

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м.

  • 1. Сифан Хассан (Нидерланды) 
  • 2. Хеллен Онсандо Обири (Кения)
  • 3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) 

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  • На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
  • Сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей на Играх в Токио.
Дата публикации
Просмотры
883
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