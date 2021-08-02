Олимпиада-2020: кто выиграл медали 2 августа

Награды нашли своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.
В понедельник, 2 августа, стали известны имена еще 22 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах были разыграны медали в десятый день Олимпийских игр-2020, и кто стал их обладателями.
Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину.
- 1. Милтиадис Тентоглу (Греция)
- 2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)
- 3. Майкель Массо (Куба)
Легкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами.
- 1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)
- 2. Кендра Харрисон (США)
- 3. Меган Таппер (Ямайка)
Бадминтон. Женщины. Парный разряд.
- 1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)
- 2. Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)
- 3. Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)
Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м.
- 1. Жан Кикампуа (Франция)
- 2. Леурис Пупо (Куба)
- 3. Ли Юэхун (Китай)
Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)
Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)
Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 87 кг.
- 1. Ван Чжоуюй (Китай)
- 2. Тамара Салазар (Эквадор)
- 3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)
Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м.
- 1. Чжан Чанхун (Китай)
- 2. Сергей Каменский (ОКР)
- 3. Миленко Себич (Сербия)
Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур.
- 1. Великобритания
- 2. Австралия
- 3. Франция
Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца.
- 1. Лю Ян (Китай)
- 2. Ю Хао (Китай)
- 3. Элефтериос Петруниас (Греция)
Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения.
- 1. Джейд Кэри (США)
- 2. Ванесса Феррари (Италия)
- 3. Маи Мураками (Япония)
- 4. Ангелина Мельникова (ОКР)
Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт.
- 1. Китай
- 2. Германия
- 3. ОКР
Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок.
- 1. Син Джи-хван (Корея)
- 2. Денис Аблязин (ОКР)
- 3. Артур Давтян (Армения)
Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 60 кг.
- 1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
- 2. Кэньитиро Фумита (Япония)
- 3. Сергей Емелин (ОКР)
- 3. Валихан Сайлик (Китай)
Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория свыше 87 кг.
- 1. Ли Вэньвэнь (Китай)
- 2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)
- 3. Сара Роблес (США)
Легкая атлетика. Женщины. Метание диска.
- 1. Валери Оллман (США)
- 2. Кристин Пуденц (Германия)
- 3. Яйме Перез (Куба)
Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 130 кг.
- 1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
- 2. Якоб Каджая (Грузия)
- 3. Сергей Семенов (Россия)
- 3. Рыза Каяалп (Турция)
Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур.
- 1. Юлия Краевски (Германия)
- 2. Том Макьюэн (Великобритания)
- 3. Эндрю Хой (Австралия)
Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд.
- 1. Виктор Аксельсен (Дания)
- 2. Чэнь Лун (Китай)
- 3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)
Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез.
- 1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко)
- 2. Ламеха Гирма (Эфиопия)
- 3. Бенджамин Киген (Кения)
Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 76 кг.
- 1. Алине Фоккен (Германия)
- 2. Аделайн Грей (США)
- 3. Ясемин Адар (Турция)
- 3. Чжоу Цянь (Китай)
Легкая атлетика. Женщины. 5000 м.
- 1. Сифан Хассан (Нидерланды)
- 2. Хеллен Онсандо Обири (Кения)
- 3. Гудаф Тсегай (Эфиопия)
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- Сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей на Играх в Токио.