Олимпиада-2020: кто выиграл медали 2 августа

Награды нашли своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

В понедельник, 2 августа, стали известны имена еще 22 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах были разыграны медали в десятый день Олимпийских игр-2020, и кто стал их обладателями.

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину.

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

Легкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами.

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Бадминтон. Женщины. Парный разряд.

1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м.

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)

Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка. (перенесена)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 87 кг.

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Салазар (Эквадор)

3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)

Стрельба. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м.

1. Чжан Чанхун (Китай)

2. Сергей Каменский (ОКР)

3. Миленко Себич (Сербия)

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур.

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца.

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниас (Греция)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения.

1. Джейд Кэри (США)

2. Ванесса Феррари (Италия)

3. Маи Мураками (Япония)

4. Ангелина Мельникова (ОКР)

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт.

1. Китай

2. Германия

3. ОКР

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок.

1. Син Джи-хван (Корея)

2. Денис Аблязин (ОКР)

3. Артур Давтян (Армения)

Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 60 кг.

1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

2. Кэньитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (ОКР)

3. Валихан Сайлик (Китай)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория свыше 87 кг.

1. Ли Вэньвэнь (Китай)

2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)

3. Сара Роблес (США)

Легкая атлетика. Женщины. Метание диска.

1. Валери Оллман (США)

2. Кристин Пуденц (Германия)

3. Яйме Перез (Куба)

Греко-римская борьба. Мужчины. Весовая категория до 130 кг.

1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Рыза Каяалп (Турция)

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур.

1. Юлия Краевски (Германия)

2. Том Макьюэн (Великобритания)

3. Эндрю Хой (Австралия)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд.

1. Виктор Аксельсен (Дания)

2. Чэнь Лун (Китай)

3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез.

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко)

2. Ламеха Гирма (Эфиопия)

3. Бенджамин Киген (Кения)

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 76 кг.

1. Алине Фоккен (Германия)

2. Аделайн Грей (США)

3. Ясемин Адар (Турция)

3. Чжоу Цянь (Китай)

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м.

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Хеллен Онсандо Обири (Кения)

3. Гудаф Тсегай (Эфиопия)

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей на Играх в Токио.

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