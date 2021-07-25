Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 26 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплинах.

В понедельник, 26 июля, станут известны имена еще 21 олимпийского чемпиона Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах будут разыграны медали в третий день Олимпийских игр-2020.

00:30 - триатлон, мужчины.

04:30 - плавание, 100 м, баттерфляй, женщины.

05:12 - плавание, 100 м, брасс, мужчины.

05:20 - плавание, 400 м, вольный стиль, женщины.

06:05 - плавание, 4x100 м, вольный стиль, мужчины.

06:25 - скейтбординг, стрит, женщины.

08:50 - стендовая стрельба, скит, женщины.

09:00 - прыжки в воду, вышка, синхронные прыжки, мужчины.

09:00 - маунтинбайк, мужчины.

09:45 - гребной слалом, каноэ, мужчины.

09:50 - стендовая стрельба, скит, мужчины.

10:15 - стрельба из лука, командные соревнования, мужчины.

11:00 - дзюдо, весовая категория до 57 кг, женщины.

11:00 - дзюдо, весовая категория до 73 кг, мужчины.

13:00 - спортивная гимнастика, командные соревнования, мужчины.

13:50 - фехтование, сабля, женщины.

13:50 - тяжелая атлетика, весовая категория до 55 кг, женщины.

14:00 - настольный теннис, смешанные пары.

14:15 - фехтование, рапира, мужчины.

14:30 - тхэквондо, весовая категория до 67 кг, женщины.

14:45 - тхэквондо, весовая категория до 80 кг, мужчины.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала две бронзовые медали на Играх в Токио.

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