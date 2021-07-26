На Волыни полностью голый мужчина пришел в церковь: как его наказали за это

На Волыни полностью голый мужчина пришел в церковь: как его наказали за это

Мужчина во время суда признал, что пришел в храм обнаженным.

В г. Ковель Волынской области полностью обнаженный мужчина пришел в храм Воскресения Славуще, что на улице Тараса Боровца, 5. За это его оштрафовали на 51 гривну.

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Об говорится в решении Ковельского районного суда.

Инцидент произошел 3 мая в 12:00. Так, мужчина без одежды зашел в храм. На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Правоохранители составили на мужчину протокол об административном нарушении. В судебном заседании мужчина подтвердил тот факт, что пришел голым в храм. Свои действия он не объяснил.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 51 гривну штрафа. Также он должен уплатить 454 грн судебного сбора.

Напомним, в Кременчуге мужчина дефилировал городом в "костюме Адама". А в Чернигове голый водитель убегал от патрульных после ДТП. Водитель вел себя агрессивно, из-за чего его госпитализировали в психо-неврологической больнице.

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