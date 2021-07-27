Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 28 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

В среду, 28 июля, станут известны имена еще 23 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в пятый день Олимпийских игр-2020.

03:18 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная.

03:30 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная.

03:50 - академическая гребля. Женщины. Четверка.

04:10 - академическая гребля. Мужчины. Четверка.

04:30 - академическая гребля. Мужчины. Четверка парная.

04:40 - плавание. Женщины. 200 м вольный стиль.

04:50 - академическая гребля. Женщины. Четверка парная.

04:55 - плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй.

05:00 - серфинг. Мужчины.

05:30 - велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом.

05:50 - плавание. Женщины. 200 м комплекс.

06:00 - плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль.

06:20 - плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.

08:00 - велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом.

09:00 - прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м.

11:00 - дзюдо. Женщины. Весовая категория до 70 кг.

11:00 - дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 90 кг.

11:30 - конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа.

12:00 - регби-7. Мужчины.

13:15 - спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье.

13:30 - фехтование. Мужчины. Командная сабля.

13:50 - тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 73 кг.

15:55 - баскетбол 3х3. Женщины.

16:25 - баскетбол 3х3. Мужчины.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала три бронзовые медали на Играх в Токио.

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