Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 28 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.
В среду, 28 июля, станут известны имена еще 23 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в пятый день Олимпийских игр-2020.
03:18 - академическая гребля. Женщины. Двойка парная.
03:30 - академическая гребля. Мужчины. Двойка парная.
03:50 - академическая гребля. Женщины. Четверка.
04:10 - академическая гребля. Мужчины. Четверка.
04:30 - академическая гребля. Мужчины. Четверка парная.
04:40 - плавание. Женщины. 200 м вольный стиль.
04:50 - академическая гребля. Женщины. Четверка парная.
04:55 - плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй.
05:00 - серфинг. Мужчины.
05:30 - велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом.
05:50 - плавание. Женщины. 200 м комплекс.
06:00 - плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль.
06:20 - плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль.
08:00 - велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом.
09:00 - прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м.
11:00 - дзюдо. Женщины. Весовая категория до 70 кг.
11:00 - дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 90 кг.
11:30 - конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа.
12:00 - регби-7. Мужчины.
13:15 - спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье.
13:30 - фехтование. Мужчины. Командная сабля.
13:50 - тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 73 кг.
15:55 - баскетбол 3х3. Женщины.
16:25 - баскетбол 3х3. Мужчины.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- Сборная Украины уже завоевала три бронзовые медали на Играх в Токио.