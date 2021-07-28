Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют любить

Любовь кажется нам самым желанным чувством из всех, которые дано испытывать человеку, так сказать, по умолчанию.

Поэтому мы уверены, что любят все без исключения, но на самом деле это не так. Астропсихолог Валентина Виттрок назвала знаки Зодиака, которые не умеют любить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – самый закрытый и, чего уж тут греха таить, самый корыстный знак Зодиака, недаром их жизненное кредо – "я использую": они умело пользуются как шансами, которые представляет им жизнь, так и окружающими их людьми – от знакомых и друзей до родных и любимых. Представителей этого знака отличает эмоциональная сдержанность, они не считают нужным тратить душевные силы на отношения, вполне достаточно, что будут любить их, они же позволят близким это делать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы для любви слишком непостоянны: они, подобно гоголевской невесте из "Женитьбы", никак не могут определиться с тем, кто на самом деле им милее, поэтому в результате не любят никого. Но, даже встретив вторую половинку, представители знака, в силу их двойственности, с трудом с ней уживаются: сегодня им кажется, что они любят мужа или жену до беспамятства, а завтра уже с трудом переносят их присутствие рядом – о какой любви тут может идти речь?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы больше всего на свете любят себя – точнее, свои чувственные удовольствия: вкусную еду, удобную и дорогую одежду, автомобили премиум-класса, домашний уют и комфорт, хороший секс. Такие приземленные ощущения сложно сочетаются с возвышенными чувствами, поэтому представители знака, выбирая между первым и вторым, предпочитают наслаждения. Что же до любви, то она для них существует преимущественно в виде секса – так они могут получать то, что хотят, ничего не отдавая взамен.

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