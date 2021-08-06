Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 6 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух десятках дисциплин.

В пятницу, 6 августа, станут известны имена еще 23 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в четырнадцатый день Олимпийских игр-2020.

23:30 - легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.

- легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км. 05:00 - футбол. Женщины. Финал. Швеция - Канада.

- футбол. Женщины. Финал. Швеция - Канада. 05:30 - пляжный волейбол. Женщины.

- пляжный волейбол. Женщины. 09:05 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Финал.

- бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Финал. 10:30 - легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.

- легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км. 11:15 - велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон.

- велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. 11:30 - скалолазание. Женщины.

- скалолазание. Женщины. 12:35 - велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.

- велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 13:00 - хоккей на траве. Женщины. Нидерланды - Аргентина.

- хоккей на траве. Женщины. Нидерланды - Аргентина. 13:30 - настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай - Германия.

- настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай - Германия. 13:30 - современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.

- современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба. 13:35 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 74 кг.

- вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 74 кг. 13:50 - карате. Мужчины. Ката.

- карате. Мужчины. Ката. 14:15 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 125 кг.

- вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 125 кг. 14:40 - карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 61 кг.

- карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 61 кг. 14:50 - карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 75 кг.

- карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 75 кг. 14:50 - легкая атлетика. Женщины. Метание копья.

- легкая атлетика. Женщины. Метание копья. 15:00 - легкая атлетика. Мужчины. 5000 м.

- легкая атлетика. Мужчины. 5000 м. 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 53 кг.

- вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 53 кг. 15:35 - легкая атлетика. Женщины. 400 м.

- легкая атлетика. Женщины. 400 м. 15:50 - легкая атлетика. Женщины. 1500 м.

- легкая атлетика. Женщины. 1500 м. 16:30 - легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м.

- легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. 16:50 - легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.

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