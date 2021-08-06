Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 6 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух десятках дисциплин.
В пятницу, 6 августа, станут известны имена еще 23 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в четырнадцатый день Олимпийских игр-2020.
- 23:30 - легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.
- 05:00 - футбол. Женщины. Финал. Швеция - Канада.
- 05:30 - пляжный волейбол. Женщины.
- 09:05 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 91 кг. Финал.
- 10:30 - легкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.
- 11:15 - велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон.
- 11:30 - скалолазание. Женщины.
- 12:35 - велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.
- 13:00 - хоккей на траве. Женщины. Нидерланды - Аргентина.
- 13:30 - настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай - Германия.
- 13:30 - современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.
- 13:35 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 74 кг.
- 13:50 - карате. Мужчины. Ката.
- 14:15 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 125 кг.
- 14:40 - карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 61 кг.
- 14:50 - карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 75 кг.
- 14:50 - легкая атлетика. Женщины. Метание копья.
- 15:00 - легкая атлетика. Мужчины. 5000 м.
- 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 53 кг.
- 15:35 - легкая атлетика. Женщины. 400 м.
- 15:50 - легкая атлетика. Женщины. 1500 м.
- 16:30 - легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м.
- 16:50 - легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.