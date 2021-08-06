Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 7 августа

Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 7 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в трех десятках дисциплин.

В субботу, 7 августа, станут известны имена еще 34 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, в каких дисциплинах будут разыграны медали 15-го дня Олимпийских игр-2020.

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины.

05:30. Баскетбол. Мужчины. Франция - США.

05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м.

05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м.

06:19. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м.

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м.

07:30. Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал.

08:15. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал.

08:45. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м.

09:15. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

10:30. Водное поло. Женщины. Испания – США.

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон.

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал. США – Япония.

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство.

13:30. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа.

13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту.

13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м.

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг.

13:55. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг.

14:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья.

14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг.

14:30. Футбол. Мужчины.

14:40. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м.

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг.

15:00. Гандбол. Мужчины.

15:15. Волейбол. Мужчины.

15:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м.

15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м.

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