В Одесской области 10-летнего мальчика убило током, когда он молол зерно

В Одесской области 10-летнего мальчика убило током, когда он молол зерно

Обстоятельства гибели малолетнего устанавливают полицейские.

В субботу, 7 августа, в Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на бытовой зернодробилке.

Об этом трагическом случае сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В хозяйственном помещении потерявшего сознание мальчика обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые, к сожалению, лишь констатировали смерть ребенка.

По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти стал удар током.

Почему малолетний выполнял хозяйственные работы без присмотра взрослых и иные обстоятельства его гибели, должна установить следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Напомним, ранее в Днепре в рамках уголовного производства полицейские проверяли безопасность эксплуатации фонтана, где 4-летний ребенок получил смертельные травмы.

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