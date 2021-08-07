В Одесской области 10-летнего мальчика убило током, когда он молол зерно

Обстоятельства гибели малолетнего устанавливают полицейские.
В субботу, 7 августа, в Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на бытовой зернодробилке.
Об этом трагическом случае сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В хозяйственном помещении потерявшего сознание мальчика обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые, к сожалению, лишь констатировали смерть ребенка.
По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти стал удар током.
Почему малолетний выполнял хозяйственные работы без присмотра взрослых и иные обстоятельства его гибели, должна установить следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Напомним, ранее в Днепре в рамках уголовного производства полицейские проверяли безопасность эксплуатации фонтана, где 4-летний ребенок получил смертельные травмы.