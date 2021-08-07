Помог гол Довбика: "Днепр-1" выиграл у "Мариуполя" и стал лидером УПЛ

Помог гол Довбика: "Днепр-1" выиграл у "Мариуполя" и стал лидером УПЛ

Команда Игоря Йовичевича пока не проигрывает.

"Днепр-1" обыграл "Мариуполь" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

"Днепр-1" вывел вперед его лучший бомбардир Артем Довбик. 24-летний форвард с близкого расстояния расстрелял Олега Кудрика после паса Марио Чуже.

На 30-й минуте Довбик записал на свой счет ассист. Его передачу в гол превратил Александр Назаренко.

На 77-й минуте "Мариуполь" вернулся в игру благодаря голу Богдана Вьюнника, но отыграться гости все же не смогли. Поединок они завершали в меньшинстве после удаления Александра Драмбаева за два предупреждения.

"Днепр-1" набрал 7 очков и вышел в лидеры УПЛ. "Мариуполь" идет 12-м с единичкой в графе очков.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре "Днепр-1" 14 августа сыграет в гостях с черниговской "Десной", а "Мариуполь" двумя днями позже примет одесский "Черноморец".

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