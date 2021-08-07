Американские бомбардировщики готовятся нанести удары на территории Афганистана

Боевая авиация США получила приказ атаковать позиции талибов.

Соединенные Штаты Америки, которые выводят свой воинский контингент из Афганистана, будут применять бомбардировщики против боевиков движения Талибан, который захватывает страну.

Как сообщает в субботу, 7 августа, британское издание The Times, такой приказ был получен от главнокомандующего вооруженных сил, президента США Джо Байдена.

Бомбардировщики B-52 и самолеты огневой поддержки AC-130 готовятся атаковать позиции боевиков движения Талибан в окрестностях Кандагара, Герата и Лашкаргаха в Гильменде.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода иностранного контингента. 22 июля талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана, власть это отрицала.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

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