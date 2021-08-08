Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 8 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в десяти дисциплинах.

В воскресенье, 8 августа, станут известны имена последних 13 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в шестнадцатый день Олимпийских игр-2020.

01:00 - легкая атлетика. Мужчины. Марафон.

05:00 - художественная гимнастика. Групповое многоборье.

05:30 - баскетбол. Женщины. Финал. США - Япония.

05:45 - велоспорт. Трек. Женщины. Спринт.

06:00 - велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин.

06:25 - велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам.

07:30 - волейбол. Женщины. Финал. Бразилия - США.

08:00 - бокс. Женщины. Весовая категория до 60 кг.

08:15 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 63 кг.

08:45 - бокс. Женщины. Весовая категория до 75 кг.

09:00 - гандбол. Женщины. Финал. Россия - Франция.

09:15 - бокс. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг.

10:30 - водное поло. Мужчины. Греция - Сербия.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 18 медалей - одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых.

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