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Определились финалисты молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу
В решающем матче турнира сойдутся Англия и Германия.
Стали известны имена обоих финалистов молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.
В решающем матче за трофей сразятся сборные Англии и Германии .
В полуфинале англичане победили Нидерланды (2:1), а немцы разгромили Францию (3:0).
Таким образом, в финале турнира сыграют два последних чемпиона континентального первенства U-21. Англия стала победителем молодежного Евро в 2023 году, а Германия триумфовала в 2021 году.
Финал молодежного Евро-2025 по футболу состоится в субботу, 28 июня, в Братиславе. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф Евро-2025 (U-21). Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в своей группе – проиграла датчанам (2:3), обыграла финнов (2:0) и в решающем матче уступила нидерландцам (0:2).