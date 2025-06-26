Определились финалисты молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу

Молодежная сборная Англии по футболу (U-21) / © Associated Press

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Стали известны имена обоих финалистов молодежного Евро-2025 (U-21) по футболу.

В решающем матче за трофей сразятся сборные Англии и Германии .

В полуфинале англичане победили Нидерланды (2:1), а немцы разгромили Францию (3:0).

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Таким образом, в финале турнира сыграют два последних чемпиона континентального первенства U-21. Англия стала победителем молодежного Евро в 2023 году, а Германия триумфовала в 2021 году.

Финал молодежного Евро-2025 по футболу состоится в субботу, 28 июня, в Братиславе. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф Евро-2025 (U-21). Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в своей группе – проиграла датчанам (2:3), обыграла финнов (2:0) и в решающем матче уступила нидерландцам (0:2).