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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Визначилися фіналісти молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу

У вирішальному матчі турніру зійдуться Англія та Німеччина.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна Англії з футболу (U-21)

Молодіжна збірна Англії з футболу (U-21) / © Associated Press

Стали відомі імена обох фіналістів молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

У вирішальному матчі за трофей позмагаються збірні Англії та Німеччини.

У півфіналі англійці перемогли Нідерланди (2:1), а німці розгромили Францію (3:0).

Таким чином, у фіналі турніру зіграють два останніх чемпіони континентальної першості U-21. Англія стала переможцем молодіжного Євро 2023 року, а Німеччина тріумфувала 2021 року.

Фінал молодіжного Євро-2025 з футболу відбудеться у суботу, 28 червня, у Братиславі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися до плейоф Євро-2025 (U-21). Команда Унаї Мельгоси посіла третє місце у своїй групі – програла данцям (2:3), обіграла фінів (2:0) та у вирішальному матчі поступилася нідерландцям (0:2).

Дата публікації
Кількість переглядів
74
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