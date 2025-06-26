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Визначилися фіналісти молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу
У вирішальному матчі турніру зійдуться Англія та Німеччина.
Стали відомі імена обох фіналістів молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.
У вирішальному матчі за трофей позмагаються збірні Англії та Німеччини.
У півфіналі англійці перемогли Нідерланди (2:1), а німці розгромили Францію (3:0).
Таким чином, у фіналі турніру зіграють два останніх чемпіони континентальної першості U-21. Англія стала переможцем молодіжного Євро 2023 року, а Німеччина тріумфувала 2021 року.
Фінал молодіжного Євро-2025 з футболу відбудеться у суботу, 28 червня, у Братиславі. Початок – о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися до плейоф Євро-2025 (U-21). Команда Унаї Мельгоси посіла третє місце у своїй групі – програла данцям (2:3), обіграла фінів (2:0) та у вирішальному матчі поступилася нідерландцям (0:2).