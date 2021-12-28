Первый среди украинцев: бразильский клуб оформил неожиданный трансфер

Украинский футболист из любительской команды продолжит карьеру в "Колатини".
Украинский защитник Никита Синицын продолжит карьеру в бразильском клубе "Колатина".
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что игрок в ближайшее время прибудет в расположение команды. Он станет первым в истории украинцем в чемпионате Бразилии.
Вместе с украинцем "Колатина" подписала новозеландского полузащитника с японским гражданством Джои Омотани.
- Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступавший в чемпионате области за любительские команды. Играет на позиции центрального и центрального полузащитника.
- "Колатина" выступает в лиге штата Эшпириту-Санту. С января 2022 команда выступит в чемпионате Копишаба.
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