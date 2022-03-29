Польша уверенно одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022.

Победу полякам принесли голы Левандовски и Зелинского.
Во вторник, 29 марта, в рамках финала плейоф к европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась со сборной Швеции.
Поляки отправили в ворота соперника два гола, на которые шведы так и затруднились ответить
В начале второй половины игры Роберт Левандовски открыл счет с пенальти, а впоследствии Пётр Зелинский удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, сборная Польши завоевала себе путевку на Мундиаль.
Напомним, что перед началом и во время матча болельщики польской сборной скандировали "Ruska Kurwa!".
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