Польша уверенно одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022.

Польша уверенно одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022.

Победу полякам принесли голы Левандовски и Зелинского.

Во вторник, 29 марта, в рамках финала плейоф к европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась со сборной Швеции.

Поляки отправили в ворота соперника два гола, на которые шведы так и затруднились ответить

В начале второй половины игры Роберт Левандовски открыл счет с пенальти, а впоследствии Пётр Зелинский удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, сборная Польши завоевала себе путевку на Мундиаль.

Напомним, что перед началом и во время матча болельщики польской сборной скандировали "Ruska Kurwa!".

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