Порье - Макгрегор: полное видео главного поединка UFC 264

Американец выиграл техническим нокаутом после перелома ноги у соперника.

В ночь на воскресенье, 11 июля, ирландский боец Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился техническим нокаутом после первого раунда - ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках.

Вашему вниманию полное видео боя Порье - Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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