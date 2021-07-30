Репетиция перед еврокубками: "Колос" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

Репетиция перед еврокубками: "Колос" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

Команда Руслана Костышина одолела "Металлист 1925".

"Колос" обыграл "Металлист 1925" в поединке 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Ковалевке завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Решающий гол был забит на 72-й минуте напряженного противостояния. Денис Костышин замкнул прострел от Олега Ильина и принес своей команде три очка.

Для "Колоса" это первая победа в сезоне. В стартовом туре клуб из Ковалевки сыграл вничью с "Вересом" (0:0).

Харьковчане же потерпели первое поражение в элитном дивизионе, в котором дебютировали домашней победой над "Рухом" (2:1).

5 августа "Колос" стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций, где соперником украинского клуба будет "Шахтер" из Караганды. В 3-м туре УПЛ "Колос" сыграет против "Миная", а "Металлист 1925" встретится с "Черноморцем".

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