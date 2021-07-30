"Официально нет в здании": СБУ не пустила адвоката к Чаусу

В СБУ заявили адвокату, что Чауса у них нет
Адвокат скандального экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что его не пустили в здание СБУ, где якобы должен находиться задержанный.
Об этом Кравец написал в Тelegram.
"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", — отметил адвокат.
Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могут поделить" Чауса с СБУ.
Напомним, 30 июля Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.
- 3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.
- О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
- Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
- Впоследствии президент Молдовы Мая Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
- Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.