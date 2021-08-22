Семь голов на двоих: "Заря" в ураганном матче победила "Мариуполь"

Семь голов на двоих: "Заря" в ураганном матче победила "Мариуполь"

Команда Виктора Скрипника вернулась на победную тропу, выиграв результативный поединок-триллер.

Луганская "Заря" обыграла "Мариуполь" в поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе имени Бойко в Мариуполе завершился со счетом 3:4.

Луганчане с первых минут захватили инициативу и принялись делать результат. Еще до перерыва мяч трижды побывал в сетке ворот приазовского клуба. Свои имена на табло стадиона в Мариуполе вписали Егор Назарина (22 минута), Захеди Шахаб (28') и Александр Гладкий (32').

В начале второго тайма подопечные Остапа Маркевича отыграли один мяч усилиями Андрея Кулакова, однако на 60-й минуте Шахаб вернул луганскому клубу разгромное преимущество.

Казалось, что "Заря" легко доведет дело до победы, но без нервов в конце не обошлось. Сначала Денис Свитюха на 79-й минуте забил второй гол в ворота гостей, а на 89-й минуте Артур Микитишин сократил отставание до минимума.

Однако, камбэка не случилось - четвертый гол в ворота Никиты Шевченко азовцы забить не сумели.

"Заря" (7 очков) поднялась на седьмое место в таблице УПЛ. Луганчане реабилитировались перед болельщиками за разгромное выездное поражение от "Рапида" (0:3) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

(0:3) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. "Мариуполь" остался с одним баллом на предпоследней - 15-й строчке.

26 августа "Заря" в Запорожье проведет ответный матч Лиги Европы против "Рапида", а через три дня также на "Славутич-Арене" примет "Ворсклу".

"Мариуполь" в следующем поединке 28 августа на выезде сыграет в УПЛ с "Ингульцом".

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