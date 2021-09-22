Шахтер - Динамо - 3:0 Онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Текстовый репортаж битвы за трофей с "Олимпийского".
В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины-2021. Обладателя трофея будут определять гранды украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
"Горняки" и "бело-синие" сыграют на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Начало украинского Классического - в 21:00.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
- В сезоне-2020/21 "Динамо" выиграло чемпионат и Кубок страны, поэтому в поединке за Суперкубок сойдется с командой, занявшей второе место в УПЛ, то есть "Шахтером".
- Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.
- Действующим обладателем трофея является "Динамо". В 2020 году "бело-синие" обыграли "горняков" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1. Именно столичный клуб выиграл три последних матча за Суперкубок Украины.
- Всего "Динамо" 9 раз выигрывало Суперкубок Украины. "Шахтер" поднимал этот трофей над головой 8 раз.